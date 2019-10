Motobabbo 2019 a Mirano

Motobabbo è un motoraduno solidale unico nel suo genere, il più grande e importante della provincia di Venezia. Giunto alla 16° edizione, Motobabbo ha già donato oltre 70.000 euro a Casa Nazareth di Chirignago, il centro di accoglienza diurna per minori in difficoltà guidato da Suon Licia Farinelli. Dalla Piazza di Mirano, partirà una sfilata in costume da Babbo Natale per le vie della città, fino a raggiungere Casa Nazareth per il momento più atteso: la consegna dei regali ai bambini. All’edizione 2018 hanno partecipato più di 1.200 motociclisti, un record che con il vostro aiuto vogliamo battere anche quest’anno.

Gratuito e aperto a tutti, Motobabbo unisce gli amanti delle due ruote per raggiungere un solo obiettivo: stare bene e far del bene. Non è prevista alcuna quota di iscrizione e non ci sono limiti di età. Moto, scooter, vespe, quad, sidecar…tutti i mezzi sono i benvenuti. Siete pronti a vivere (e donare) un Natale speciale con Motobabbo? Anche quest’anno il ricavato della manifestazione sarà integralmente devoluto ai bambini e ai ragazzi di Casa Nazareth.Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni potete scriverci a matteodiamante@gmail.com oppure chiamare il numero 3488424264.