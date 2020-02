San Valentino Night Ball: musica, balli e tanto amore in Piazza San Marco

«Cosa c’è di più bello di essere sotto le stelle in Piazza San Marco con il proprio amore e poter ballare e cantare nella città più bella del mondo?». Sono queste le parole del direttore artistico del Carnevale di Venezia di quest'anno, Massimo Checchetto, per presentare il nuovo evento inserito all'interno del Carnevale 2020 e dedicato alla festa degli innamorati.

Il 14 febbraio, dalle 19.00, il palco di Piazza San Marco, diventerà il centro di una serata all'insegna della danza, del divertimento e delle sorprese con l'intrattenimento dello showman Principe Maurice, Tommy Vee e Federica Cacciola. Il pubblico potrà assistere alle esibizioni delle scuole di ballo veneziane -Agua Salsa, Esseredanza, Cocktail Caribe, Tango Venezia, Scuola Danza Diaghilev Venezia, Marina d’Este Tip Tap, Doo – Woop Boogiedancers - che proporranno coreografie per l'occasione spaziando dal tip tap al boogie-woogie, fino a passare per il tango con, infine, un'esibizione della compagnia Vertical Waves che sorprenderà il pubblico.

Nel cuore della serata una performance a sorpresa incanterà i presenti mentre il Principe Maurice intratterrà gli spettatori con la sua “Scuola del Bacio”, istruendo il pubblico sulla storia dell’idillico gesto d’amore. Tra le altre esibizioni c'è quella del barman veneziano Gennaro Florio che illustrerà il suo speciale “Elisir D’Amore”, un cocktail d’autore ideato per il giorno degli innamorati.

Il San Valentino Night Ball in Piazza San Marco sarà anche l’occasione per delle speciali dichiarazioni per la persona del proprio cuore grazie all’iniziativa “Urla il tuo amore”: gli amanti che vogliono urlare la propria dichiarazione d’amore potranno inviare il loro selfie più originale all’indirizzo amore@carnevale.venezia.it (fondamentale che nel selfie vi siano almeno un cuore e la frase “urlo il mio amore”). I più creativi saranno selezionati per salire sul palco e urlare la propria dichiarazione.

Dopo lo spettacolo la serata proseguirà con dj-set.

Aperol sarà presente in piazza con un bar dove si potranno gustare spritz all’insegna della condivisione.