Nordic walking: mulino a mulino 2019

Oramai una classica, già al quarto anno, organizzata da Kardines Asd, la camminata di nordic walking e a passo libero lungo gli argini del Muson Vecchio, dal Mulino di Sopra di Mirano a quello di Stigliano, e ritorno. Terza tappa del calendario di eventi VIC-Venezia In Cammino, il gruppo di Associazioni di Nordic Walking e non solo, attive nell’area della Città Metropolitana di Venezia.



Con il patrocinio dei Comuni di Mirano, Salzano, Noale e Santa Maria di Sala, ad ogni edizione questo evento mira a far conoscere dei luoghi inesplorati del territorio. Per questo la camminata è aperta a tutti, previa iscrizione prima della partenza.



Percorsi di 12 e 17 km lungo il suggestivo fiume Muson Vecchio, con viste di inebrianti paesaggi primaverili.

I luoghi ricchi di storia dei tempi e tanta aria pulita, lontana dai centri abitati faranno da cornice ad una giornata memorabile.



Le novità di quest’anno:

percorso di 4 km dedicato ai bambini e alle famiglie, da percorrere spensieratamente immersi nella natura;

un tratto inedito sul percorso di 17 km, per riscoprire un angolo nascosto vicino al fiume.



Partenza sempre da Villa Belvedere, nei prestigiosi parchi di Mirano, passaggio sulle chiuse del Mulino di Sopra e poi percorrendo gli argini del Muson si arriva al Mulino di Stigliano; quindi ritorno lungo gli argini opposti con arrivo al Mulino di Sopra a Mirano.



In pillole:

• ritrovo in Villa Belvedere a Mirano alle ore 8:30

• Partenza da Villa Belvedere a Mirano alle ore 9:00

• Arrivo previsto ai Mulini di Sopra a Mirano ore 12:30-13:00

• Punti di ristoro lungo i percorsi e all’arrivo, assaggi tipici della cultura rurale Veneta



Iscrizioni entro il 29 marzo 2019 alla segreteria Kardines 349 4602667 info@kardines.it

Gallery