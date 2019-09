Vetro e murales: è la mostra-spettacolo di "Murano Glass Street Art"

L’artigianato artistico di Murano e la Street Art si incontrano per la prima volta con il progetto Murano Glass Street Art, promosso dal Consorzio Promovetro Murano per continuare il percorso di accreditamento e diffusione del Marchio Vetro Artistico® Murano.

Nel mese di luglio otto street artists di fama internazionale hanno ridisegnato gli interni della fornace Effetre Murano realizzando alcuni murales di grandi dimensioni con Airlite, una speciale tecnologia capace di purificare l’aria. In parallelo, i Maestri Vetrai di 14 aziende muranesi hanno lavorato per creare dei pezzi unici in vetro ispirati ai pattern rappresentativi degli artisti coinvolti nell’iniziativa.

I risultati di questo inedito dialogo, che vede nel colore il punto d’incontro tra due mondi apparentemente diversissimi, saranno presentati ufficialmente martedì 10 settembre 2019 con una giornata-evento organizzata nel contesto della The Venice Glass Week 2019: al mattino la Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano ospiterà una conferenza dedicata agli operatori di settore. Dalle 12.00 alle 18.00 alla Fornace Effetre il pubblico potrà seguire un’esibizione live con protagonisti alcuni Maestri Vetrai e gli street artists, che saranno impegnati tutto il pomeriggio a dipingere su nuovi muri messi a disposizione dalla Fornace. A seguire, un esclusivo evento su invito con performances artistiche, aperitivo e dj-set.

I murales e le opere in vetro saranno in mostra alla Effetre Murano (ingresso libero) per tutta la durata della The Venice Glass Week, dal 7 al 15 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Dal 16 settembre fino al giorno di chiusura, il 30 settembre, la mostra Murano Glass Street Art rimarrà aperta solo su prenotazione.

La mostra delle opere presso la Fornace Effetre Murano (Fondamenta S. Giovanni Dei Battuti 4/A - 30141 Murano) sarà visitabile (ingresso libero) durante tutta la The Venice Glass Week, dal 7 al 15 settembre 2019, nelle seguenti fasce orarie: 10.00-12.30 e 14.30-17.

Per l’occasione, gli operatori Artsystem offrono visite guidate alle ore 11 e 16* (durata 45 min.) per illustrare il percorso tra i murales realizzati dagli street artists, le opere dei Maestri Vetrai e la produzione della Fornace Effetre Murano, specializzata nella realizzazione di canne e murrine, con possibilità di visitare la fornace in attività. La prenotazione per le visite guidate è obbligatoria e deve pervenire almeno 48h prima del giorno di visita. Si accettano, inoltre, visite in altri orari sempre su prenotazione, con un minimo di 12 persone.

Dal 16 al 30 settembre 2019 la visita alla mostra è garantita solo su prenotazione, dal lunedì al venerdì. Per info sui costi e prenotazioni: tel. 800662477 - 328 7764777. Mail: artsystem@artsystem.it