Musei Civici gratis per tutti gli abitanti della provincia di Venezia e di Mogliano

Musei in festa. Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia, nella festività del 29 aprile 2018 ha nuovamente previsto l’ingresso gratuito per tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana, in 9 musei veneziani: da Palazzo Ducale al Museo Correr (con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana), da Ca’ Pesaro, con associato il Museo d’Arte Orientale, al Museo di Palazzo Mocenigo, dal Museo del Vetro di Murano al Museo del Merletto di Burano, dalla Casa di Carlo Goldoni al Museo di Storia Naturale e a Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano.

9 musei civici

Quest’anno, oltre ai Comuni della città metropolitana, l’accesso libero a 9 dei musei civici veneziani si estende anche ai residenti del comune di Mogliano Veneto. Un modo per condividere con la Città allargata - della quale i musei veneziani sono importante punto di riferimento - i valori della storia, della cultura e della bellezza di cui sono portatori, in due giornate di festa nazionale in cui approfittare.

I 44 Comuni + 1

Annone Veneto, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavallino-Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d’Altino, Salzano, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo I 9 Musei Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano, Casa di Carlo Goldoni, Museo di Palazzo Mocenigo, Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna, Museo del Vetro – Murano, Museo del Merletto – Burano, Museo di Storia Naturale