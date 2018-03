L'8 marzo le donne residenti in provincia di Venezia entrano gratis ai Musei Civici

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, giovedì 8 marzo 2018, la Fondazione Musei Civici di Venezia propone a tutte le donne residenti nei comuni della Città Metropolitana e di Mogliano Veneto, l’ingresso gratuito alle proprie collezioni permanenti e alle mostre ivi ospitate.

I musei

Sarà dunque possibile visitare gratuitamente Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano, la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, con la mostra Gino Rossi - Dialogo tra le collezioni Fondazione Cariverona e Ca’ Pesaro, il Museo di Palazzo Mocenigo, con le esposizioni Venezia e l’Oriente. La collezione della Fondazione di Venezia e Katagami e Katazome – Simbologia e decorazione dei tessuti in Giappone, il Museo del Vetro, con Il mondo in una perla e le nuove acquisizioni della collezione permanente in Sala Brandolini, il Museo del Merletto, con la mostra La Scuola del Merletto di Burano , il Museo di Storia Naturale e la Casa di Carlo Goldoni.

Futura

Proprio in quest’ultima sede, nell’ambito del progetto pluriennale Venezia, Città delle donne, alle 17.30 verrà presentata la video-installazione Futura, docufilm con la regia di Mattia Berto, la fotografia di Giorgia Chinellato e il montaggio di Giuseppe Drago, che racconta il futuro ‘al femminile’ di chi nasce e cresce nelle isole della laguna, attraverso il particolare punto di vista di un gruppo di bambine e di un gruppo di donne mature, appartenenti alle più diverse estrazioni sociali, etnie e temperamenti.