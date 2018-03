L'arte e la cultura aprono le porte: a Pasqua si entra gratis nei musei del Veneziano

Torna, come ogni prima domenica del mese, #Domenicalmuseo, una giornata di ingressi gratuiti nei musei e siti archeologici più importanti d'Italia. Un'iniziativa voluta e portata avanti dal Ministero dei Beni Culturali. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 1 aprile 2018, e anche luoghi di interesse e cultura veneziani sono inclusi nel "pacchetto". Eccoli di seguito:

Museo archeologico nazionale di Altino

Via S. Eliodoro, 56 - Quarto d'Altino

Orario: 8.30 - 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00) Prenotazione: Nessuna

Museo nazionale di Villa Pisani

Via Doge Pisani, 7 - Stra

Orario: Aperto da martedì a domenica. Orari: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.00) dal 25/10 al 31/3. 9.00-20.00 (ultimo ingresso 19.00) 1/4 al 30/9. Labirinto chiuso da novembre a marzo. Chiusura settimanale: lunedì non festivi. Prenotazione: Nessuna

Galleria "Giorgio Franchetti" alla Cà d'Oro

Cannaregio, 3932 - Venezia

Orario: lunedì: 8.15 - 14.00 martedì - domenica: 8.15 - 19.15 Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura. Prenotazione: Nessuna

Gallerie dell’Accademia

Dorsoduro - Venezia

Orario: Lunedì: 8.15 - 14.00 Martedì a Domenica: 8.15 - 19.15. La vendita dei biglietti termina 45 minuti prima della chiusura; Orario biglietteria: 8.15 - 14.00 (lunedi ); 8.15 - 19.30 (feriali); 8.15 - 19.30 (festivi). Prenotazione: Nessuna

Museo archeologico nazionale di Venezia

Piazzetta S. Marco, 17/52 - Venezia

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 (dal 1 novembre al 31 marzo) e dalle 10.00 alle 19.00 (dal 1 aprile al 31 ottobre); Orario biglietteria: tutti i giorni presso il Museo Correr. Prenotazione: Nessuna

Museo di Palazzo Grimani

Castello, 4858 - Venezia

Orario: martedì-domenica 10.00–19.00 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì-Domenica 10.00 alle 18.30; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 041 5200345; Sito web: www.palazzogrimani.org)

Museo d’arte orientale

Santa Croce, 2076 - Venezia

Orario: Martedì a Domenica: 10.00 - 17.00 dal 1 novembre al 31 marzo; 10.00 - 18.00 dal 1 aprile al 31 ottobre. La vendita dei biglietti termina un'ora prima della chiusura. Chiusura settimanale: lunedì. Prenotazione: Nessuna