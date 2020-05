Kid Pass Days: una maratona culturale digitale per famiglie e bambini

È in arrivo la nuova edizione, in versione digitale, del Kid Pass Days che si terrà il weekend del 9 e 10 maggio con oltre 70 tra musei ville, parchi archeologici e spazi culturali in Italia che diventano protagonisti di un evento per le famiglie e i bambini. Sono state molte le adesioni in Veneto con alcuni dei più importanti musei coinvolti nelle città e province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza.

L'evento

Si tratta della più grande maratona di eventi online organizzati in simultanea, con proposte di attività educative e ricreative in streaming e sui social. Un invito a provare nuove attività che avvicinano alla cultura, all'arte e alla tecnologia con tre aree tematiche da esplorare: piccoli artisti; I love history; a tutta scienza. A Venezia con la Fondazione Musei Civici e il progetto "Dal dipinto alla carta: un fiore per te", si realizzerà un’opera floreale ispirata all’arte e alla primavera (una bella idea per la Festa della mamma!); la Collezione Peggy Guggenheim condurrà nel fantasioso mondo in scatola dell’artista Joseph Cornell, e tra le Emozioni del Vetro insieme ad Artsystem e Le stanze del vetro. Si ballerà con il laboratorio di danza creativa Danza/te al D3082 | Woman Art Venice (Domus Civica), accompagnati dalle storie sonore di BarchettaBlu e i musicisti dell’Ensemble Musagète a Palazzetto Bru Zane; il Centro Culturale Candiani ci trasformerà in I Vagamondi delle Stelle, per imparare a viaggiando da fermi, anche se chiusi in casa, con i sogni ad occhi aperti.

Da cinque anni Kid Pass Days si conferma il più grande programma di edutainment d’Italia e un modo per aiutare i più piccoli e i loro genitori a gestire questo particolare periodo, imparando e divertendosi da casa.

Il programma completo degli appuntamenti: www.kidpassdays.it.

