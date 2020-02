museichiusimuseiaperti: anche l'M9 aderisce all'iniziativa virtuale

L’M9 - Museo del ’900 ha deciso di aderire alla campagna #museichiusimuseiaperti lanciata dal Museo Tattile di Varese e che ha visto la partecipazione di diversi soggetti culturali del territorio nazionale. L’iniziativa che sta riscuotendo grande successo invita, inoltre, a divulgare i contenuti dei musei attraverso i canali social in modo da restare in attività ed offrire la possibilità di visitare comunque i musei anche se in modo virtuale.

L'iniziativa

Il direttore Marco Biscione commenta così: «Abbiamo deciso di sposare questa iniziativa per dare un segnale positivo alla comunità ed ai cittadini in un momento difficile. Sono convinto che la cultura sia utile a scacciare la paura ed in questo modo il Museo svolge fino in fondo il suo ruolo di istituzione culturale. Non vogliamo in alcun modo interferire con l’attività delle istituzioni e delle autorità competenti che stanno gestendo la situazione, ma ci sentiamo profondamente legati ed incardinati nella vita di questa comunità e, quindi, vogliamo dare alla città, ai cittadini ed ai turisti un messaggio positivo: M9 e Mestre non si fermano».