Ingresso gratuito al Museo d'Arte Moderna a Ca' Pesaro

Appuntamento imperdibile, sabato 13 ottobre 2018, per gli amanti dell’arte del nostro tempo: torna la "Giornata del Contemporaneo", organizzata da Amaci, Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, alla quale aderisce anche la Fondazione Musei Civici di Venezia con la sede di Ca’ Pesaro. Per tutta la giornata è previsto l’ingresso gratuito alla collezione permanente della Galleria Internazionale d’Arte Moderna - incluso il Museo d’Arte Orientale (in collaborazione con il Mibac) - e alla mostra-evento dell’anno Epoca Fiorucci. Per l’occasione sarà visibile anche l’opera Ninna Nanna di Marcello Maloberti (artista protagonista con una sua opera in tutti i musei Amaci).

La giornata

Giunta alla sua XIV edizione, la Giornata del Contemporaneo è un’iniziativa di respiro internazionale che mira a promuovere la multiforme realtà dell’arte contemporanea in Italia, coinvolgendo la rete dei musei associati Amaci e un migliaio di istituzioni culturali. Anche quest’anno la Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca’ Pesaro, sede della prima collezione municipale italiana d’arte moderna, apre le sue porte per offrire la straordinaria opportunità di una visita gratuita tra i grandi protagonisti della storia dell’arte tra Otto e Novecento, che dialogheranno eccezionalmente con una piccola ma preziosa opera dell’artista Marcello Maloberti. A fianco dei capolavori di Giorgio de Chirico esposti nella collezione permanente di Ca’ Pesaro, dal 13 ottobre 2018 al 6 gennaio 2019 sarà infatti presentata Ninna Nanna (2012), di Maloberti, stampa fotografica che testimonia la performance tenuta dall’autore nella casa romana appartenuta a de Chirico.