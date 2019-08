Ferragosto, ingresso gratuito al museo di Torcello

Nella giornata di Ferragosto, in occasione della tradizionale festività dell’Assunta, la Città metropolitana di Venezia e il Patriarcato di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, offrono a tutti i visitatori l’ingresso gratuito al Museo di Torcello e alla Basilica di Santa Maria Assunta.

Programma

Ore 12.30 e ore 15.15 – in museo (ritrovo all’ingresso).Percorso guidato gratuito "Torcello...tra arte e storia", alla scoperta del Museo di Torcello a cura del Centro studi torcellani.

Dalle ore 16.15 – in basilica. Presentazione del mosaico del Giudizio universale restaurato.

Concerto dell'Assunta - Proposto da L’Offerta Musicale di Venezia - direttore Maestro Riccardo Parravicini. L’esecuzione sarà intervallata dalla lettura di passi dedicati alla Beata Vergine Maria e di testi vocali da parte dell’attrice Claudia Koll.

Ore 18.00 - Messa pontificale dell'Assunta in Basilica - presiede S.Em.za il card. Mauro Piacenza animata dal coro parrocchiale di Quarto d’Altino diretto da Michele Mazzon.

Informazioni e prenotazioni

Per i percorsi guidati in museo è gradita prenotazione (fino a un massimo di 25 persone per visita) a torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it (eventualmente telefonica ore ufficio: 041 2765001).