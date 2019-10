Inaugura Musicafoscari 2019: 5 appuntamenti musicali internazionali

L’Università di Ca’ Foscari Venezia presenta la nuova stagione concertistica di musicafoscari 2019, progetto nato nel 2010 con lo scopo di offrire agli studenti un’esperienza culturale e di condivisione pratica dei linguaggi musicali attuali, attraverso workshop di improvvisazione e composizione collettiva.

La stagione 2019 prosegue la linea di ricerca sulle relazioni aperte fra composizione e improvvisazione, tecniche strumentali, parola, voce e immagine, sviluppate a partire dagli anni Sessanta e aggiornate al contesto attuale. Il programma prevede cinque appuntamenti musicali.

Il primo è con Colin Stetson, domenica 27 ottobre alle ore 21, per proseguire con James Brandon Lewis e il poeta Thomas Sayers Ellis il 14 novembre, con Ned Rothenberg il 17 novembre, Daniele Roccato e gli studenti dei laboratori il 28 novembre, e, il 14 dicembre, la prima ‘traduzione’ in termini musicali del libro “Contemplazioni” di Arturo Martini, con Giorgio Agamben e Nico Stringa, seguita da musiche di Steve Reich (Proverb) e Cornelius Cardew (The Great Learning) (Gruppo Vocale e Coro dell’Università Ca’ Foscari Venezia). v

Musicafoscari ha ospitato negli anni maestri internazionali della avanguardia jazz, come Evan Parker, Giancarlo Schiaffini, George Lewis, Steve Lehman, e della musica contemporanea, come Pauline Oliveros, Alessandro Sbordoni, Luigi Ceccarelli, Daniele Roccato. I workshop hanno prodotto i gruppi Elettrofoscari e UniveEnsemble, che si sono esibiti in concerti e festival nazionali (Novara Jazz) e internazionali (Festival di Belfort). Con i JazzFest dal 2013 al 2017 e con la stagione del 2018 il progetto Musicafoscari è stato tradotto in termini di spettacolo gratuito rivolto a tutto il pubblico universitario e alla cittadinanza, con la collaborazione di altre istituzioni e loro sedi (Fondazione Musei Civici di Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi, San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia, T Fondaco dei Tedeschi-DFS). Ospiti degli spettacoli sono stati, fra altri, Uri Caine, Tim Berne, Roberto Fabbriciani, Fabrizio Ottaviucci e, in ogni edizione, performances dei gruppi musicali studenteschi formati nei workshop.