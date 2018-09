Al parco Bissuola di Mestre il musical "Seguimi"

Dal 28 al 30 settembre al parco Bissuola il musical “Seguimi”.

Dalle dipendenze (siano esse da droga, alcool, gioco), così come da malattie psicologiche devastanti come la depressione, si può venirne fuori, tornando a vivere pienamente la propria vita, a lavorare, a sposarsi. Questo il messaggio che vogliono lanciare 80 ragazzi di 20 diverse nazioni che hanno vissuto queste esperienze e le hanno superate grazie all'aiuto della Comunità Cenacolo: il risultato è il musical “Seguimi”, in programma nelle serate del 28-29 e 30 settembre, dalle ore 20.30, nel piazzale Divisione Acqui del parco Albanese di Mestre.

L'iniziativa è realizzata dall’associazione “Credo” in collaborazione con il Comune di Venezia e il patrocinio della Diocesi di Venezia. Parallelamente ne partirà una che coinvolgerà circa 700 studenti delle scuole di Mestre. Sabato mattina, lo spettacolo sarà infatti proposto ai ragazzi, e poi, nelle settimane seguenti, i giovani della Comunità Cenacolo andranno nei vari istituti per raccontare la loro esperienza diretta.

Agli spettacoli serali al parco Albanese potranno assistere, gratuitamente, ogni volta 2.000 persone, comodamente sedute. Chi arriverà in auto potrà parcheggiare gratuitamente nel parcheggio Actv di via Monte Celo e raggiungere poi il parco in tram.

Per prenotare, o avere ulteriori informazioni, collegarsi al sito www.comunitacenacolo.it