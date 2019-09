Musicamuseo, il Sabir Ensemble a Palazzo Grimani

Un viaggio musicale intorno al mondo all'interno di Palazzo Grimani a Venezia. Succede nei due nuovi appuntamenti di Musicamuseo, la rassegna firmata da Veneto Jazz in collaborazione con il Polo Museale del Veneto e il Mibac, in programma sabato 28 settembre e sabato 5 ottobre 2019, a partire dalle 19, con la possibilità di visitare, oltre al magnifico palazzo, le mostre temporanee con l'esposizione "Domus Grimani 1594 – 2019", che celebra il ritorno a Palazzo Grimani della collezione di statue classiche appartenuta al Patriarca di Aquileia Giovanni Grimani dopo oltre quattro secoli.

Sabir Ensemble

Il primo appuntamento, sabato 28 settembre, alle 19, vede protagonista il Sabir Ensemble, nuovo progetto artistico del sassofonista Maurizio Camardi, esponente del jazz italiano, in questo progetto impegnato con il duduk (tradizionale strumento musicale armeno), che propone un repertorio di world music accompagnato da Ilaria Fantin all'arciliuto, Alessandro Tombesi all'arpa, Annamaria Moro al violoncello e voce e Alessandro Arcolin alla batteria e percussioni. Una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri che trascinano in un viaggio ideale dove la musica abbatte frontiere e limiti geografici e sonori. Un concetto non nuovo per il musicista e compositore padovano che già nei precedenti lavori aveva delineato la strada che qui prende forma in maniera ancor più concreta. In questo progetto Camardi ha voluto accanto a sé alcuni giovani musicisti già affermati in ambito nazionale in grado di spaziare da atmosfere meditative a ritmi coinvolgenti grazie all'utilizzo di strumenti di varie parti del mondo.

