Natale 2018 a Forte Marghera: le festività all'insegna di reggae e ska

Il periodo natalizio si colora di musica a Forte Marghera, con gli eventi gratuiti organizzati dalla Cooperativa Sociale Controvento. Quattro giorni di musica dal reggae allo ska, con artisti di fama nazionale che si alterneranno sul palco del Gatto Rosso, per l'occasione chiuso e riscaldato nella sua versione invernale. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, e si terranno anche in caso di maltempo. All'esterno di Forte Marghera è presente un'area parcheggio ampia e gratuita.

Una serata per Willy

Giovedì 20, a partire dalle 18:30, inizia la kermesse "ForteReggae Christmas Edition", con l'evento "Una serata per Willy" a ricordare il collega e amico senegalese, molto conosciuto dentro e fuori la Cooperativa anche come grande cultore della musica caraibica. Sul palco si alterneranno Dj, cantanti e amici, con la partecipazione di RastaSnob, Milky Malick, Papaluka e tanti altri.

Sun Sooley

Venerdì 21 salirà sul palco Sun Sooley, artista senegalese di fama internazionale, che presenterà il suo quinto lavoro discografico intitolato "Rise and Shine" (Universoul Records, 2018). Un mix di suoni e ritmi che dalle radici dell'Africa sbarcano in Jamaica, e tornano in Europa contaminate da hip-hop e soul.

Radici nel Cemento

Sabato 22 tornano dopo una lunga assenza dal Veneto i romani Radici nel Cemento, storica band che calca da molti anni i palchi di tutta Europa. Presenteranno in un DJ-set (con qualche sorpresa) i loro brani più conosciuti, che hanno segnato una generazione intera di amanti del reggae e del dub nostrano.

Furio e gli Ska-j

Infine la sera del 25 Dicembre ritorna Marco "Furio" Forieri con i suoi Ska-J, nell'ormai tradizionale concerto di Natale al Forte. Tra rivisitazioni di classici e brani originali, l'ex Pitura Freska propone un modo divertente ed alternativo per concludere le celebrazioni natalizie.