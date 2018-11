Natale in Villa Widmann: musica, stand, mercatini, cinema e pista di pattinaggio

A Villa Widmann è già tempo di Natale. La San Servolo Servizi, la società in house della Città metropolitana di Venezia, organizza per la prima volta nella nobile dimora della Riviera del Brenta, un ricco programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un’iniziativa frutto della collaborazione con la Canaletto srl, la società che ha preso in gestione da qualche mese la caffetteria bar della villa settecentesca.

Atmosfera natalizia

L’atmosfera natalizia è la vera magia del Natale: attesa e sorpresa si mescolano alla voglia di dedicarsi agli affetti più cari regalando spunti speciali per vivere appieno l’appuntamento più coinvolgente dell’anno. Nel periodo natalizio tutto diventa affascinante, i centri storici addobbati a festa, le luci colorate, le canzoni che portano allegria, la scelta dei piccoli regali da fare, per non parlare dell’albero di Natale.

Stand e pista di pattinaggio

Il parco della Villa sarà addobbato e illuminato e numerose attività per i più piccoli saranno a disposizione in una magica atmosfera: cavalli per il battesimo della sella e una carrozza per un giro romantico, il trenino per i più piccini, i giochi di una volta, laboratori didattici, musica e concerti e cinema. Babbo Natale aspetterà i bambini nella sua casa nel bosco. Ad allietare anche i più grandi sarà poi inaugurato un mercatino di Natale con più di 40 stand che offriranno in mostra prodotti artigianali e idee regalo. Si attende poi il permesso dalla Soprintendenza per allestire nel parco una vera e propria pista di pattinaggio.