Si accende il Natale in piazza San Marco

Domani venerdì 29 novembre 2019 alle ore 18, Associazione Piazza San Marco e le famiglie Rey del Gran Caffè Lavena, con la partecipazione straordinaria dei Vocal Skyline, danno appuntamento a tutti i veneziani in Piazza San Marco per la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie in Area Marciana e l’accensione dell’albero di Natale in Piazzetta San Marco.

Albero di Natale in piazzetta San Marco

L’evento vuole essere l’occasione per ritrovarsi, dopo le terribili settimane appena trascorse durante le quali, a causa delle alte maree, ingenti danni sono stati arrecati alle attività commerciali della Piazza e della città tutta. Le luminarie che decorano le Procuratorie proseguono lungo Calle Larga XXII Marzo fino a Santa Maria del Giglio dove il percorso illuminato terminerà con un albero di Natale a richiamare quello presente in Piazzetta San Marco.

Progetto sponsorizzato da Associazione Piazza San Marco

Il progetto è stato sponsorizzato dai soci commercianti di Associazione Piazza San Marco e dalle numerose attività che hanno sede lungo il percorso illuminato, in partnership con Blachère Illumination, Comune di Venezia e Vela S.p.A., affinché la Piazza e tutta l’Area Marciana diventino, durante le festività di Natale, un luogo ancora più magico e unico. L’albero di Natale di Piazzetta San Marco è stato realizzato grazie a American Express. Le illuminazioni e creazioni decorative a Led sono a cura di Blachère Illumination, azienda francese con oltre 40 anni di esperienza, leader mondiale nel settore grazie anche all’illuminazione della Torre Eiffel per il Capodanno 2000 o a quella degli Champs Elysées. Le luminarie verranno mantenute fino alla fine del Carnevale di Venezia.

Le luminarie

Da quest’anno le luminarie decorano anche tutte le Mercerie fino a San Salvador e la Calle delle Rasse. Tale iniziativa è stata possibile grazie all’organizzazione autonoma e al contributo delle attività commerciali, lungo i rispettivi percorsi, che hanno voluto abbracciare il medesimo progetto di Associazione Piazza San Marco rendendo ancora più bella, calda ed elegante la passeggiata attraverso le vie centrali della città verso Piazza San Marco.

Associazione Piazza San Marco

Associazione Piazza San Marco è nata nel 1992, è formata da soci commercianti ma anche individuali. Associazione di promozione culturale e sociale, pone tra i suoi scopi principali la tutela dell’immagine e del patrimonio storico ambientale di Piazza San Marco. In oltre vent’anni ha esteso l’ambito di attività impegnandosi a promuovere interventi atti a migliorare la fruizione di tutta l’Area Marciana sensibilizzando l'opinione pubblica e le Amministrazioni locali su problematiche che affliggono la città nella sua interezza partendo dal cuore Venezia.