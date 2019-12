Festa a Chirignago coi "motobabbo" e i pupazzi fatti dai bambini

Chirignago è stata invasa da migliaia di persone, sabato pomeriggio, per una festa fatta di solidarietà e atmosfera natalizia. Le sorprese sono iniziate con la 16. edizione della “motosfilata solidale” MotoBabbo – la sfilata in costume da Babbo Natale che ogni anno aggrega centinaia di appassionati – che, partendo da Mirano, è arrivata a Chirignano. Dopo un passaggio in Piazza San Giorgio i MotoBabbo si sono recati, carichi di pacchi e doni, a Casa Nazareth, la struttura nata ventisette anni fa per offrire spazi di serenità a bambini che vengono da famiglie in difficoltà.

Il pomeriggio è proseguito con l’accensione dell’albero di Natale, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Luigi Brugnaro e degli assessori Paola Mar, Simone Venturini e Massimiliano De Martin. «Voglio ringraziare con tutto il cuore tutti i bambini e le loro famiglie – ha sottolineato il sindaco Brugnaro – ma anche i volontari e i commercianti che hanno lavorato tutto l'anno per realizzare questo momento e le tante occasioni di festa».

La piazza era colorata da 37 pupazzi di neve e 5 famiglie di pinguini realizzati dai bambini delle scuole. Il gruppo "Magna&bevi", che ha organizzato la giornata, ha ringraziato i negozi e le istituzioni, che hanno collaborato offrendo aiuto attivo o materiale: torte, panettoni, frutta, vino, fiori, comunicazione grafica, addobbi.