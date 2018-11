Mercatini, concerti, spettacoli, sfilate di moda, saltimbanchi: è un programma ricco e variegato quello di "Natale con noi" a Marghera e Catene, la manifestazione promossa nell'ambito del calendario de "Le Città in Festa - Natale".

52 giorni di appuntamenti

La manifestazione proporrà ben 52 giorni di appuntamenti, dal 24 novembre al 13 gennaio, quasi il doppio rispetto all'edizione 2017, pensati per divertire sia i bambini che gli adulti. Tra le novità principali la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che quest'anno sarà installata nella centrale piazza Mercato a Marghera e non, come lo scorso anno, al Parco Catene. Spettacoli sul ghiaccio saranno al centro della proposta per il fine anno a Marghera, con "Capodanno on ice", e dell'evento conclusivo della manifestazione, il 13 gennaio, con "Ice skates cosplay". Per tutto il periodo di apertura della pista (dal 1 dicembre al 13 gennaio, salvo apertura anticipata al 24 novembre) saranno proposti corsi di pattinaggio con saggio finale il 12 gennaio. Altri appuntamenti si concentreranno in piazza Municipio e piazzale Rossarol a Marghera, con mercatini, giostre per bambini, animazione e proposte musicali, e al Parco Catene, con la corsa dei Babbi Natale il 9 dicembre e il tradizionale "Piroea paroea" il 6 gennaio.