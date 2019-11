A Mirano è già Natale: mercatini, stand e pista di ghiaccio per un mese e mezzo

Mercatini, una pista di pattinaggio e torna il Capodanno in piazza. È forse il Natale più ricco di sempre quello che accenderà fin dai prossimi giorni il centro storico di Mirano, con una piazza addobbata a festa che farà da contorno a numerose iniziative e appuntamenti, alcuni dei quali quotidiani.

Natale a Mirano 2019

A rendere magico il centro storico saranno gli allestimenti e anche quest’anno i commercianti non hanno lasciato nulla al caso: tornano le caratteristiche casette in legno, tipiche dei mercatini tirolesi, dove si potranno trovare prodotti tipici e articoli da regalo proposti dai commercianti locali. Al centro dell’ovale verrà allestito l’ormai tradizionale Giardino delle Feste, con alberi e aiuole per formare un luogo magico dove trovarsi e scambiarsi gli auguri. E a rendere magica l’atmosfera saranno le luminarie, riproposte in tutta la piazza e anche in via Gramsci, il viale commerciale di Mirano e le musiche di Natale che avvolgeranno la piazza grazie al nuovo impianto di filodiffusione.

Pista di ghiaccio

Ma la vera grande novità di quest’anno è una pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà allestita in Piazzetta Errera, aperta dal 29 novembre in occasione del Black Friday e che funzionerà fino a gennaio, per vivere il Natale nel segno del divertimento. Ricco anche il programma degli appuntamenti: si comincia sabato 7 dicembre con l’ormai tradizionale appuntamento con i Motobabbo, il più importante raduno di solidarietà motociclistica della provincia, giunto alla 16a edizione e organizzato dal gruppo motociclistico CBF-Honda Tourist. L’appuntamento è alle 14 in Piazza Martiri. La sera poi, alle 18, ci sarà l’accensione ufficiale delle luminarie con uno spettacolo di danza. Il giorno dopo, domenica 8 dicembre, la piazza si riempirà delle bancarelle del Mercatino della fantasia. Domenica 15 dicembre, oltre all’appuntamento mensile con il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo, ad arricchire l’offerta prenatalizia saranno gli stand di “Shopping italiano”.

Sapori e tradizioni

Infine domenica 22 dicembre farà capolino in centro storico il mercatino “Sapori e tradizioni”, con protagonisti i prodotti tipici regionali. Passato il Natale, dopo il successo dello scorso anno, torna il 31 dicembre il Capodanno in piazza con Radio Company e nell’anno nuovo da non perdere ci sarà anche l’appuntamento dell’Epifania, il 6 gennaio, con la Befana che porterà calze e dolci a tutti bambini presenti. Anche quest’anno, per ricordare a tutti i cittadini le tante manifestazioni come il Natale in programma a Mirano, i commercianti riproporranno il calendario con tutti gli appuntamenti del 2020, che verrà dato in omaggio a tutti i clienti che acquisteranno nei negozi della città.