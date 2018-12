Jesolo Christmas Village e il Paese di Cioccolato: fino al 13 gennaio è Natale

Al via gli eventi Jesolo Christmas Village e Il Paese di Cioccolato, dal primo dicembre, che regalano la possibilità di vivere fino al 13 gennaio la magia del Natale nella località balneare.

Presepi

In programma festeggiamenti speciali per le tappe più significative delle Festività, dal Capodanno alla Befana, dall’8 dicembre al Natale, che verranno salutate con eventi e proposte per tutti i gusti, ma ogni giorno sarà perfetto per lo shopping natalizio e una passeggiata in compagnia, gustando le specialità gastronomiche e il finger food. Torna a grande richiesta il trenino gratuito Jesolo Winter Train che collega il Paese del Cioccolato con Sand Nativity, la grande casetta dei Presepi a Colori, la tradizionale mostra dei Presepi di Sabbia, e il Villaggio di Natale. Attese, come nelle precedenti edizioni, oltre 200 mila persone. Madrine degli eventi saranno Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018, e Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018.

Jesolo Christmas Village

Settantaquattro casette in una fila unica lungo via Trentin ricche di oggettistica natalizia e food di qualità con oltre 50 espositori che si snodano per quasi un chilometro lungo il red carpet. Tutti i giorni fino a sera musica, spettacoli e giochi per grandi e piccini, la pista del ghiaccio Jesolo On Ice, le attrazioni per i bambini in piazza Aurora e, novità di quest’anno, la Christmas Slide, uno scivolo lungo 40 metri e alto 13 per vivere le emozioni della discesa con la slitta gonfiabile e il piccolo trenino elettrico che percorre tutto il chilometro del villaggio da piazza Aurora, lungo via Trentin fino in piazza Mazzini. Accanto al gigantesco Albero di Natale alto 18 metri, Babbo Natale, nella sua casetta, aspetta i bimbi insieme ai suoi elfi. Ricco il programma dell’animazione, pensato soprattutto per i bambini, anche se non mancano concerti, giochi e intrattenimenti per i più grandi. «Non c’è due senza tre. Jesolo Christmas Village si ripropone per il terzo anno consecutivo confermandosi come uno dei principali appuntamenti del Natale jesolano - dichiara il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia -. Per il 2018 abbiamo mantenuto la promessa fatta al territorio, di portare il villaggio fino in piazza Aurora, coinvolgendo così anche questa piazza del Lido. È un risultato importante che contribuisce a valorizzare il Lido di Jesolo e le attività commerciali nel periodo invernale, confermato dalle 200 mila presenze annuali». «Il Villaggio di Natale è stata una scommessa vincente - aggiunge l’assessore al Commercio, Alessandro Perazzolo - che ha colto da subito l’apprezzamento dei visitatori e degli operatori economici del nostro territorio. Negli ultimi due anni il villaggio è cresciuto e si è ampliato con continue modifiche che ne hanno migliorato la qualità».

Appuntamenti

«La città di Jesolo, con questa amministrazione si è posta l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione dell’offerta turistica della località e il lavoro fin qui svolto sta iniziando a dare i suoi risultati - conclude poi l’assessore al Turismo, Flavia Pastò -. Eventi e iniziative, tra cui appunto il Christmas Village, il Paese di Cioccolato, Sand Nativity e poi i tanti concerti di Natale e Capodanno e le feste anche per i giovani in programma nella nostra città stanno qualificando sempre di più il turismo invernale di Jesolo». Aumentate le giornate di apertura, portate dal 1 dicembre al 13 gennaio, ben oltre l’Epifania. Ricco il parterre degli espositori, che offrono carillon di Natale, oggettistica di legno artigianale, oggettistica per animali, merchandising dal mondo del cinema (Marvel, Star Trek, ecc), in esclusiva tutti i giochi e l’oggettistica legati al videogioco Fortnite. Per quanto riguarda il food, Bretzel dalla Carinzia formaggi francesi, il radicchio tardivo di Treviso e i prodotti della Marca Trevigiana, le mini Crépes olandesi, e i grandi player della somministrazione jesolana. Il villaggio è aperto tutti i giorni infrasettimanali e il 25 dicembre dalle 14 alle 20. Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 20, mentre per Capodanno è prevista apertura per tutta la notte.