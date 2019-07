Chiude Nave de Vero in jazz: l'ultima serata il live di Antonio Faraò Eklektik

Sarà una chiusura in grande stile quella che si sta preparando a Nave de Vero, con il quarto e ultimo appuntamento della rassegna estiva “Nave de Vero in Jazz”: venerdì 26 luglio alle ore 21.30 sarà la volta di Antonio Faraò Eklektik, per una serata davvero memorabile all’insegna della grande musica italiana e internazionale. Ad accompagnare Faraò, tanti artisti d’eccezione: alla batteria Dennis Chambers, che ha lavorato con John Scofield, Brecker Brothers e Santana; al basso Gary Grainger, esibitosi con John Scofield egli Earth, Wind & Fire; Enrico Solazzo alle tastiere; Chase Baird al sassofono e i timbri inconfondibili di Simona Bencini, storica voce dei Dirotta su Cuba, e del rapper londinese Dynamite MC.

La carriera

Nato a Roma nel 1965, con dodici album al suo attivo, Faraò ha studiato presso il prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e si è piazzato al primo posto nella classifica stilata dalla rivista “Musica Jazz”, categoria Nuovi Talenti. Da allora, ha intrapreso una ricca carriera internazionale, fino a vincere a Parigi nel 1998 il primo premio del Concorso Martial Solal – Grand Prix de la Ville de Paris. Autentica punta di diamante del panorama jazz italiano e non solo, talentuoso pianista ammirato anche dal poliedrico Herbie Hancock (che ha avuto modo di dire di lui: “Antonio non è solo un ottimo pianista, è un grande”), nella sua carriera Faraò ha suonato con i più prestigiosi artisti. Tra i nomi più illustri che si possono ricordare figurano, in elenco sparso, Jack Dejohnette, Chris Potter, Franco Ambrosetti, Marcus Miller, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Billy Cobham, Chico Freeman, Miroslav Vitous, John Abercrombie, Didier Lockwood, Christian Mc Bride, Bireli Lagrène, Benny Golson