I Negrita al Mirano Summer Festival, chiuderanno la rassegna con un live infuocato

Dopo tre concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita, rock band italiana da decenni fra le più amate dal pubblico, proseguiranno il loro nuovissimo “Desert Yacht Club Tour” nei mesi estivi con nuovi live nelle arene e nei principali festival della penisola. Pau e compagni saranno protagonisti, il prossimo 27 luglio 2018, della serata finale del Mirano Summer Festival, fra le più importanti rassegne dell’estate musicale del Nordest, che aggiunge così oggi un ulteriore grande evento al suo calendario dopo il già annunciato concerto del mito del progressive rock Steve Hackett.

I biglietti

I biglietti per il concerto dei Negrita al Mirano Summer Festival, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con l’Associazione Volare e Vertigo, saranno in vendita online sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di mercoledì 18 aprile 2018 e in tutti i punti autorizzati dalle 10 di sabato 21 aprile. Info e punti vendita su www.azalea.it.

La band

Saliti alla ribalta nel 1994 con l’omonimo album “Negrita”, la band ha saputo negli anni affermarsi e maturare, diventando un vero e proprio gruppo di riferimento del panorama rock italiano. Una carriera lunga e fortunata per la band trainata dalla grinta del suo front man Paolo Bruni, in arte Pau. Da sempre molto apprezzati nella dimensione live, i Negrita si sono lanciati nel corso degli anni in progetti molto diversi, raccogliendo sempre enormi consensi. “XXX”, “Radio Zombie”, “HELLdorado”, “Dannato Vivere”, “9” questi alcuni degli album di maggiore successo.