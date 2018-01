Un "live" sulla propria pagina facebook: è quella con la quale Filippo Neviani, in arte Nek, ha voluto salutare i propri fan a pochi giorni dal debutto al Pala Arrex con i propri compagni di viaggio Max Pezzali e Francesco Renga. Il cantante emiliano è arrivato lunedì a Jesolo, per preparare la data "0" del concerto previsto per giovedì 18 gennaio.