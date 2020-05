Nel blu dipinto di blu - el kanaja & friends per chi lavora negli ospedali

Tornando a casa , le strade erano deserte, silenziose, quindi lo scenario era un po' triste ; ma era una stupenda giornata di sole ed il cielo era di un azzurro intenso, così, guardandolo ho cominciato a canticchiare il celebre brano di Modugno.

Così ho pensato a chi è costretto a stare dentro e ho detto perché non cantarla assieme ad altri amici ?

Un grazie ad Alessandra Scalabrin, Sara Rossignoli, Ilenia Mazzucato, Silvia Siragusa per avermi aiutato in questo "pensiero" dedicato a chi lavora in ospedale, in particolare agli amici della pediatria di Dolo e di Padova.



https://www.youtube.com/watch?v=0la_b6rDQ_0