Al Muretto appuntamento con Nina Kraviz

Grande appuntamento al Muretto di Jesolo per martedì 24 aprile 2018, super ospite di serata sarà Nina Kraviz, dj, produttrice discografica e cantante di nazionalità russa. Dopo aver pubblicato con differenti etichette, l'artista nel 2014 ha fondato la propria label discografica.

Informazioni sulla serata

Resident dj sarà Lele Sacchi, nel M.t.s. privè spazio a dj Andy-J, Gianluca Marcati e Paolo Cecchetto. Per info e dettagli chiamare al 393 4101120 o 393 9353880. Per la serata saranno disponibili hotel convenzionati a 30 euro, con sistemazione in strutture a tre stelle vicine alla discoteca.