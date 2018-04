Tra musica e cabaret, la comicità di Nino Frassica sbarca alla Nave de Vero di Marghera

Giovedì 19 aprile 2018, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 4 anni, alla Nave de Vero di Marghera va in scena lo show comico musicale di Nino Frassica, accompagnato dai Los Plaggers Band Show. L'appuntamento è per le 21, ingresso libero con alcuni tavoli su prenotazione.

Lo spettacolo

Lo show è un originale e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto/cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Verranno presentati brani come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis” o come “Viva la mamma col pomodoro” al quale verranno aggiunti “Viva la pappa col pomodoro”, ma anche “Mamma mia dammi cento lire” e sigle d’altri tempi come “Portobello” o le musichette della pubblicità.