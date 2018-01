Noale in Fiore 2018

È tra le mostre-mercato dei fiori più importanti del Veneto: un evento primaverile e una vetrina per l’intero settore florovivaistico. Non solo fiori ma anche piante di ogni tipo e attrezzature da giardino. Torna anche nel 2018, e non poteva essere diversamente, Noale in Fiore, giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. L'appuntamento è per l'8 aprile.

Espositori in centro

Le piazze e le contrade del centro storico della Città dei Tempesta accolgono centinaia di espositori provenienti da molte regioni italiane e si avviano altre manifestazioni collaterali come i giardini in piazza, la mostra delle composizioni floreali e il migliore balcone fiorito.

L'organizzazione

Oltre alla Pro Loco, partecipano all’organizzazione della manifestazione anche la Città di Noale e la Provincia di Venezia, con il patrocinio della Regione Veneto e la collaborazione dell’Unpli Unione Nazionale Pro Loco d’Italia - Comitato provinciale di Venezia.