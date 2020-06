Noale, riparte il mercatino dei sapori: 30 espositori in piazza

Torna domenica, per la prima volta dopo la sospensione a causa dell’emergenza Covid, il mercatino Sapori & Tradizioni, organizzato da Confcommercio del Miranese in collaborazione con l’amministrazione comunale in Piazza XX Settembre a Noale.

L'iniziativa

In campo una trentina di espositori con bancarelle del settore alimentare e prodotti in particolare legati al territorio e di prima qualità: formaggi, insaccati, miele e confetture, riso e verdure di stagione e altri prodotti tipici della tradizione locale e regionale italiana, provenienti dal Veneto ma anche altre regioni d’Italia e a far loro buona compagnia saranno anche bancarelle d’artigianato e dell’ingegno. E’ l’occasione per rivivere per la prima volta a tutto campo il centro di Noale, dopo mesi di chiusure e quarantena: molti i negozi che terranno aperto, tra loro anche i locali con plateatici allargati proprio per recuperare il tempo perso. Il mercatino “Sapori & Tradizioni”, in programma da calendario ogni seconda domenica del mese, aggiunge ulteriore qualità al settore enogastronomico legato alla tradizione e al territorio e si svolgerà con tutte le misure di prevenzione previste dai decreti, con banchi ben distanziati, obbligo di mascherine e misure igienico sanitarie. L’obiettivo di Confcommercio del Miranese, ancor più in questo particolare momento storico, è rivitalizzare il centro attraverso appuntamenti di richiamo, a cui concorrono anche i commercianti locali e i pubblici esercizi, per creare domeniche di svago, shopping e ritrovo per tutti i cittadini, provenienti anche da fuori città.