Premi Nobel a Ca' Foscari: il chimico Martin Karplus ospite dell'Ateneo veneziano

Martin Karplus, premio Nobel per la Chimica nel 2013 sarà ospite a Ca’ Foscari mercoledì 24 ottobre alle 11.30 in Aula Baratto e terrà due lezioni precedenti il 22 e 23 ottobre al Campus Scientifico di via Torino, a Mestre. Martin Karplus è stato insignito del premio Nobel per gli studi sullo sviluppo di modelli multiscala in grado di descrivere reazioni chimiche complesse. Ha dato un significativo contributo nel campo della spettroscopia di risonanza magnetica con la legge che ha preso il suo nome. La lectio magistralis che terrà a Ca’ Foscari sarà dedicata al futuro dei sistemi multiscala applicati ai sistemi biologici.

Honorary Fellow

A Karplus sarà conferito il titolo accademico di Honorary Fellow che l'Ateneo ha voluto riconoscere all'insigne chimico per i suoi studi. Inoltre il suo legame con Venezia è significativo visto che proprio l’osservazione dei quadri di Canaletto gli ha suggerito varie riflessioni scientifiche.

La mostra fotografica

Con l’occasione della visita di Martin Karplus a Venezia, l'Università Ca’ Foscari è lieta di presentare la mostra personale di Martin Karplus (Vienna, 1930). Il progetto, realizzato da Zuecca Projects, è ospitato allo Spazio Ridotto (Calle del Ridotto 1388 - Venezia), dal 24 ottobre al 30 novembre. L'esposizione presenta una selezione di fotografie, in prestito dalla Bibliothèque Nationale de France, realizzate da Karplus durante i suoi viaggi in Europa, nelle Americhe e in Asia, negli anni '50 e '60. Le immagini sono testimonianza di un percorso personale tra culture, popoli e paesaggi differenti e distanti sia nel tempo che nello spazio. Le foto sono lo specchio della mente curiosa dell’autore e della sua visione profondamente umana. La mostra è un importante documento, di oltre cinquant'anni fa, con il quale Martin Karplus vuole trasmettere alle generazioni future una visione intensa e vibrante del mondo in cui ha vissuto, oggi in gran parte scomparso.