Il nome della Rosa di Umberto Eco a teatro: appuntamento al Goldoni di Venezia

Da mercoledì 21 febbraio 2018 alle 16 appuntamento al Teatro Goldoni di Venezia con l’atteso Il nome della rosa, una co-produzione del Teatro Stabile del Veneto insieme a quelli di Torino e Genova, la prima versione teatrale italiana del capolavoro di Umberto Eco. Il nome della rosa, che porta la firma di Stefano Massini, tra gli autori teatrali più apprezzati in Italia e all’estero, già Premio Ubu per Lehman Trilogy, è diretto da Leo Muscato, al lavoro con un cast multigenerazionale di grandi interpreti: Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Giulio Baraldi, Luigi Diberti, Marco Gobetti, Luca Lazzareschi (nella parte di Guglielmo da Baskerville, che al cinema fu di Sean Connery), Bob Marchese, Daniele Marmi, Mauro Parrinello, Alfonso Postiglione, Arianna Primavera, Franco Ravera e Marco Zannoni.

La produzione

Il nome della rosa, una produzione di Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Genova, Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale in accordo con Gianluca Ramazzotti per Artù e con Alessandro Longobardi per Viola Produzioni e con il sostegno di FIDEURAM – Intesa Sanpaolo Private Banking, sarà in cartellone fino a domenica 25 febbraio. La replica di mercoledì 21 febbraio alle 16 è fuori abbonamento, da giovedì 22 a domenica 25 vigono i normali turni di abbonamento alla Stagione di Prosa 2017-2018.

Prevendite