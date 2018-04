Open day di Nordic walking e camminata sportiva nei parchi della terraferma

Sabato 28 aprile tre appuntamenti per gli amanti dell'attività fisica e degli sport all'aria aperta, con dimostrazione e prove di Nordic walking e camminata sportiva. Per mantenersi in forma ma anche per scoprire le aree verdi più belle della provincia. L'evento, aperto ai partecipanti di tutte le età, è organizzato da Nordic & Walking Venezia Metropolitana. Ecco il programma della giornata:

Marghera, dalle 10 alle 12 nel cuore verde della città, al parco Emmer. Mira, dalle 10 alle 12 al campo da rugby di via Oberdan Mestre, dalle 15.30 alle 17.30 a Forte Marghera

Per ulteriori informazioni:

Tel. 391 4870898

email: newveme@gmail.com