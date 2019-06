Notte Azzurra di Scorzè: street food, negozi aperti, musica anni '80 e divertimento

Dal blu di Scorzè all’azzurro di Maerne. Sfumano verso il colore dell’estate piena le Notti nel Miranese di Confcommercio, che sabato fanno tappa proprio a Maerne di Martellago, uno dei paesi più frizzanti quanto a vivacità commerciale. Ben 34 attività in regia, che hanno allestito 20 diversi punti di intrattenimento sulle principali vie del centro del paese, con un percorso enogastronomico in 12 tappe. Un lavoro organizzato e che parte da lontano, con la sempre preziosa collaborazione del Comune di Martellago e dell’associazione di commercianti Maerne Viva.

Dedicata agli anni '80

Tutto è pronto dunque per accogliere la Notte Azzurra 2019, dedicata in particolare quest’anno ai mitici anni Ottanta: sotto le stelle, fin oltre la mezzanotte, si potrà assistere a concerti live con particolare nostalgia per il sound di quegli anni, reinterpretato da cover band e artisti locali. Gli artigiani del Miranese, con cui continua la collaborazione intrapresa lo scorso anno, proporrà anche una maglia celebrativa degli anni Ottanta, ma quella decade magica e scanzonata potrà essere rivissuta anche negli spettacoli a cielo aperto, con il varietà, la notte dei bambini, l’expo di motori e le scuole di ballo. Completeranno il programma le animazioni di sport, lo spazio giochi con attività ludiche da tavolo, letture animate e una speciale mostra fotografica sul ghetto di Venezia.

Le tappe

Per quanto riguarda il tour del gusto, immancabile una sosta in una o più tappe, che offriranno per tutta la serata gelato, street food da passeggio, drink e panini, sfiziosità e hot-dog, pizza, assaggi di vini, fritture e anche menù ebraico veneziano. I negozi resteranno aperti fin oltre la mezzanotte, con la possibilità di fare shopping di sera, sfruttando le occasioni proposte dai negozi in questo primo weekend d’estate. Per l’occasione il centro cittadino rimarrà chiuso dalle ore 18.00, disponibili per le auto i parcheggi di via Aldo Moro, Piazza Giotto, via Tasso e dei campi sportivi.