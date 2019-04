Notte fiorita a Noale: festa in centro con musica, spettacoli, artigiani e food truck

La 40° edizione di Noale in Fiore sarà anticipata quest’anno da una notte fiorita, sabato 13 aprile 2019, realizzata in collaborazione con gli esercenti del centro storico. Dalle 15, nel tratto di piazza Castello tra le due torri medievali, saranno presenti circa una trentina di hobbisti con prodotti e creazioni artigianali di ogni tipo.

Il programma

Alle 18.30, in piazza Castello, è in programma uno spettacolo per bambini con l’artista di strada Max Pederzoli. A partire dalle ore 20.30 ci sarà musica con la street band Funkasin, che annuncerà la festa del quarantennale sul palco di piazza Castello, dove sono previste le premiazioni dei fondatori della Pro Loco, alternati all’esibizione del gruppo vocale femminile Medladies e dell’Outsiders Dance Crew.

Food truck

Sarà possibile anche consumare qualche prelibatezza gastronomica presso i truck food presenti in piazza. Il quarantennale di Noale in Fiore sarà celebrato anche attraverso un annullo speciale che il Circolo filatelico numismatico di Noale: per l’intera giornata di sabato sotto palazzo della loggia saranno presenti gli addetti di Poste italiane per apporre il timbro sulla serie di cartoline realizzate per l’occasione con alcune foto di Francesco Furlanetto.