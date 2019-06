Halloween d'estate: tra spiriti e fantasmi, a Olmo è tempo di Notte hOROr

Notte d’oro e horror, anzi “hOROr”. Gioca sul nome e sulle paure la terza Notte nel Miranese di questo 2019: a Olmo di Martellago scendono in campo 30 attività, con 17 punti di intrattenimento organizzati lungo la via principale e un percorso del gusto articolato in 10 sfiziosissime tappe. L'appuntamento è per sabato 29 giugno.

La notte horror

L’horror dunque arricchisce in questa edizione la tradizionale notte dorata d’inizio estate, che ricorda un po’ Halloween, ma in salsa estiva e tutto a misura di bambini: lo farà caratterizzando le animazioni per grandi e piccini, anche rispetto alle altre Notti organizzate da Confcommercio del Miranese. In regia, oltre a Confcommercio, gli instancabili commercianti di Olmo e il Comune di Martellago.

Spettacoli, musica e intrattenimento

In strada, lungo via Olmo e le laterali, si potranno trovare dalle 20 e fin oltre la mezzanotte spettacoli horror per bambini e truccabimbi a tema, ma anche intrattenimento e musica per adulti, sempre in tema horror. Ma anche dimostrazioni di tiro alla fune, concerti live sotto le stelle e dj-set, expo di motori e supercar e il mercatino delle meraviglie.

Percorso enogastronomico

Il percorso enogastronomico, sempre più apprezzato nelle Notti del Miranese, spazierà da “cicheti” a carne alla brace, pizza, panini e tramezzini, baccalà e mozzarelle in carrozza, specialità siciliane, frutta da passeggio, street food e gelato. L’ideale per una passeggiata all’aperto e per gustare un buon gelato o bere qualcosa di fresco dopo un sabato che si prevede caldissimo. Per l’occasione i negozi resteranno aperti fin oltre la mezzanotte, con il centro di Olmo chiuso al traffico a partire dalle 18.00. Saranno a disposizione i parcheggi di via Olmo, via Papa Luciani e via Damiano Chiesa.