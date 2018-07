Notte Rossa 2018 a Martellago

Rossa come il fuoco e la passione, rossa come l’amore. E dunque non poteva che intitolarsi “Un amore di notte” la Notte Rossa di Martellago, ultimo degli appuntamenti estivi di Confcommercio del Miranese, in programma sabato nel centro del paese, lungo la Castellana. Appuntamento per sabato 21 luglio 2018.

Fin oltre mezzanotte

In regia ben 35 attività commerciali di Martellago, che da settimane lavorano a una festa che si snoderà lungo le vie del centro, con negozi aperti fin oltre la mezzanotte e la possibilità di usufruire ancora dei saldi di luglio, prima delle vacanze estive. Diciassette i punti di animazione, tra la Castellana e le laterali, piazze comprese, dove si potrà ballare al ritmo di tango argentino e balli caraibici, passi di country e le note dei miti del rock. L’amore per la musica allieterà la serata degli appassionati di blues, pop e rock, con gruppi locali e gli allievi della scuola di musica Riviera del Brenta. Ampio lo spazio dedicato ai bambini, con il “Giardino delle meraviglie”, esibizioni di giocoleria, fuoco, magia, animazioni e l’immancabile babydance, poi l’amore per lo sport, con attività di Nordic Walking, ginnastica artistica e auto sportive, storiche e moderne. Infine karaoke e l’amore per i viaggi in mostra, con una esposizione fotografica delle mete più gettonate del pianeta.

Quindi tappe enogastronomiche

Quindici le tappe del percorso enogastronomico, proposto da locali e ristoratori del centro: per tutta la sera si potranno gustare tramezzini e porchetta, prodotti di pasticceria e buon vino, pizza e fritti, aperitivi e cocktails, gelato (anche alcolico), risotti e fritture di calamari, panini, birre, club sandwich, bruschette e sarde.