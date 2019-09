"La notte rossa", un mese di iniziative nei luoghi della sinistra veneziana

La Notte Rossa, alla sua settima edizione, è promossa dalle fondazioni democratiche, in collaborazione con molte associazioni, con l'intento di riscoprire gli spazi costruiti a partire dal secondo dopoguerra dal PCI, PDS e DS come luoghi aperti ai cittadini, ai loro bisogni e all'affermazione dei loro diritti. Le iniziative si terranno all'interno dei “luoghi della sinistra veneziana”. Il programma prevede presentazioni di libri, momenti musicali, la camminata di solidarietà (alla quarta edizione), STAY HUMAN! #tuttidiversituttiuguali a scopo benefico e molte chiacchierate più o meno organizzate.

Si inizia il 20 settembre a Castello nella sede 7 martiri che durante la Festa Nazionale delle Donne del 1981 fu il centro dell’organizzazione; e si chiude il 24 ottobre con la presentazione del libro ”Mussolini ha fatto anche cose buone" di Francesco Filippi. Info e dettagli nel sito della fondazione www.fondazionerinascita2007.it e nei relativi canali social.

Il programma

venerdì 20 settembre 2019 ore 19.00 VENEZIA – Castello Calle Nova (Via Garibaldi) sede “7 Martiri”

presentazione del libro "Non mancherà la mia voce. Le lotte delle donne a Venezia negli anni settanta". L'attrice Michela Mocchiutti leggerà alcuni brani del libro accompagnata da voce e chitarra di Giovanna Lubjian con proiezioni di immagini della festa de l’Unità Nazionale delle donne del 1981. (in collaborazione con Auser Olivolo e Lido)

giovedì 26 settembre 2019 ore 17.30

MESTRE - sede Fondazione via Torino 11/C presentazione del numero 4 “autunno 2019” della rivista “JACOBIN” con i redattori Lorenzo Zamponi e Sabrina Marchetti

venerdì 27 settembre 2019 ore 18.00 MESTRE – sede Art.1MDP Piazza Ferretto angolo pescheria vecchia

(in collaborazione con UDU Venezia) Animali esotici e dove trovarli: storia delle specie alloctone nella Laguna di Venezia. Un dialogo tra Mauro Bon (responsabile ricerca e divulgazione scientifica del Museo di Storia Naturale di Venezia) e MEDUSA, la newsletter sui cambiamenti climatici, di Matteo De Giuli e Nicolò Porcelluzzi.

venerdì 27 settembre 2019 ore 18.30

MIRA – Gambarare Piazza Vecchia (all’interno della Festa de L’Unità 27-29 settembre) proiezione del docufilm prodotto dalla Fondazione Rinascita 2007 “Lo sguardo oltre” di Michele Carpinetti e Roberto Massaro, sulla vita del senatore e sindaco di Mira Maurizio Bacchin.

sabato 28 settembre 2019 ore 15.00 CAMPAGNA LUPIA - trofeo La Notte Rossa - corsa ciclistica amatoriale UISP Ciclismo Veneto

lunedì 30 settembre 2019 ore 18.00

MESTRE – via Torino 11/C sede della Fondazione presentazione del libro di Gianfranco Bettin “Cracking” intervengono Gilda Zazzara docente UniVE, Riccardo Coletti Filctem Cgil, Livio Marini segretario sezione PCI PDS Petrolchimico

giovedì 3 ottobre 2019 ore 18.00 VENEZIA – Cannaregio 4008 sede ARCI “Franca Trentin” (Santa Sofia) presentazione del libro di Miguel Gotor “Io ci sarò ancora. Il delitto Moro e la crisi della Repubblica” - intervengono: Miguel Gotor, docente Università di Torino e Alessandro Casellato, docente Università Ca’ Foscari.

venerdì 4 ottobre 2019 ore 10.00 presso liceo scientifico incontro con gli studenti per discutere degli anni settanta e del rapimento di Aldo Moro

sabato 5 ottobre 2019 ore 18.00 MIRA – Olmo di Borbiago via Malpaga 79 (a cura del Gruppu Emergency del Miranese) “da 25 anni rEsistiamo per i diritti” iniziativa a sostegno di EMERGENCY segue cena su prenotazione

domenica 6 ottobre ore 17.30 VENEZIA - Castello Corte Nova 2061/A – (in collaborazione con il Circolo Ricreativo Culturale "3 AGOSTO") inaugurazione mostra STILL UTOPIA Progetto Espositivo

7 / 13 OTTOBRE ore 10.00 / 12.30 - 17.00 / 19.30 - a cura di Simonetta Moro e Aga Ousseinov

lunedì 7 ottobre 2019 ore 18.00

MESTRE - Centro Culturale Santa Maria delle Grazie via Poerio 32 MEDITERRANEA – SAVING HUMANS. In un mare di odio e silenzio Mediterranea naviga per la solidarietà e i diritti umani. Intervengono: Pietro BARTOLO medico a Lampedusa e parlamentare Europeo, Giuseppe CACCIA, capo missione “Mediterranea”. (in collaborazione con Mediterranea Venezia)

giovedì 10 ottobre 2019 ore 18.00 MESTRE – negozio di via Piave 67 (fronte chiesa)

presentazione del libro di Vanessa Roghi “Piccola Città. Una storia comune di eroina” interviene con l’autrice Gianfranco Bettin, sociologo e Nicolò Porcelluzzi redattore della rivista online “Il tascabile” (Enciclopedia Treccani)

giovedì 10 ottobre 2019 ore 20.30 MARCON – sala consiliare (in collaborazione con il Circolo Auser di Marcon) presentazione del libro “Non mancherà la mia voce. Le lotte delle donne a Venezia negli anni settanta" di Delia Murer. Intervengono Annamaria Bellio, Margherita Lachin e Mirja Vihla

venerdì 11 ottobre 2019 ore 18 MESTRE – Officina del Gusto via Paolo Sarpi 18 Dalla FGCI alla Sinistra giovanile. Il 1989 dei giovani. Andrea Martella, Gianni CUPERLO

venerdì 11 ottobre 2019 ore 19.00 VENEZIA - Castello Corte Nova 2061/A - sede Circolo "3 AGOSTO" Frankie & Master Mauri dalle ore 19.30 Bigoli in Salsa Partigiani

sabato 12 ottobre 2019 ore 17.00 MESTRE – Chiostro M9, via Poerio 24, Venezia Mestre presentazione del libro “I tempi nuovi” (Sellerio 2019) di Alessandro Robecchi, ne parla con l’autore Niccolò Groja di Radio Ca’ Foscari

domenica 13 ottobre 2019 ore 12.00 MIRA – Olmo di Borbiago via Malpaga 79 Il pranzo della Notte Rossa a Mira (per prenotazioni 3293898547)

lunedì 14 ottobre 2019 ore 11

MESTRE – via Torino 11/C sede Fondazione Rinascita 2007

Presentazione del Comitato “per l’intitolazione di un luogo nel Comune di Venezia ad Enrico Berlinguer”

lunedì 14 ottobre 2019 ore 17.00

MESTRE – via Torino 11/C sede Fondazione Rinascita 2007

"Gli archivi dei movimenti dei lavoratori nel novecento del Veneto”

Intervengono i rappresentanti degli Istituti per la resistenza e la storia contemporanea, le fondazioni democratiche, il Centro Studi E.Luccini, Francesco Giasi, direttore della Fondazione Gramsci, Ugo Sposetti, presidente associazione Enrico Berlinguer

martedì 15 ottobre 2019 ore 10.00 MESTRE – Museo del Novecento M9 via Pascoli Assemblea nazionale delle fondazioni democratiche dell’Associazione Enrico Berlinguer

giovedì 17 ottobre 2019 ore 17.30 (data da confermare)

“Le mafie nel (o del) Veneto” Andrea ORLANDO e Alessandro NACCARATO

venerdì 18 ottobre 2019 ore 18.00 FAVARO VENETO – Sede Circolo ARCI via Cima Rosetta 19 proiezione del docufilm "1968 a Venezia, Mestre e Porto Marghera"

a seguire cena (per prenotazioni 3392976370)

sabato 19 ottobre 2019 ore 15.00 (iscrizioni dalle ore 14.00) TRIVIGNANO – Palazzetto dello Sport (PalaVega) via A. Vicentino “STAY HUMAN 4° edizione” camminata di solidarietà di 8 km a sostegno dei progetti del Forum Solidale di Lampedusa

domenica 20 ottobre 2019 ore 18.00 / 23.00 VENEZIA - Castello Esedra di Via Garibaldi Milonga in Esedra a cura di Associazione Cuturale VIVIDOTANGO e Circolo Culturale "3 AGOSTO" info & organizzazione: 348 4900640

lunedì 21 ottobre 2019 ore 17.30

MESTRE – via Torino 11/C sede Fondazione Rinascita 2007

presentazione del libro "Ripensare la politica" di Emanuele Profumi (ricercatore in Filosofia politica presso l’Università della Tuscia.

martedì 22 ottobre 2019 ore 17.30 MESTRE – via Torino 11/C sede Fondazione Rinascita 2007 incontro in collaborazione con la redazione della rivista PANDORA

“Internet e democrazia: giovani e partecipazione ai tempi dell’algoritmo” intervengono: Gabriele Giacomini ricercatore, Diego Giacobelli, docente di comunicazione poltica Università di Bergamo, Luca Picotti redattore Pandora Rivista

giovedì 24 ottobre 2019 ore 18

MESTRE – Centro Culturale Candiani sala 1° piano

Presentazione del libro ”Mussolini ha fatto anche cose buone" di Francesco Filippi,

(in collaborazione con Anpi Mestre “Erminio Ferretto”)

Sostengono e collaborano alla NOTTE ROSSA

Circolo Arci Franca Trentin – Venezia

Circolo Arci - Favaro Veneto

Arci provinciale Venezia

Uisp Venezia

Uisp Veneto Ciclismo

Circolo Ricreativo Culturale 3 agosto – Venezia

Auser Circolo Olivolo – Venezia

Auser Circolo Lido – Venezia

Auser Circolo di Marcon

Auser Comitato Provinciale Venezia

Associazione Closer – Venezia

Polisportiva Arcobaleno – Trivignano

Municipalità Chirignago-Zelarino

Associazione I Celestini – Chirignago

Anpi Mestre “Erminio Ferretto”

Mediterranea Venezia

Unione degli Universitari (UdU) Venezia

Emergency Riviera del Brenta-Miranese

Circolo Culturale Ricreativo “Letizia” - Mira