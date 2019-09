Sabato a Mira la Notte Tricolore

Dopo la celebrazione dello scorso anno dedicata ai festeggiamenti per i 150 anni della nascita del Comune unico, ritorna anche quest'anno la Notte Tricolore, in programma sabato 28 settembre.

L'evento

Dalle 20 e fino a mezzanotte riviera Silvio Trentin e via Nazionale saranno animate da attrazioni per tutti i gusti e tutte le età: il mercatino artigianale, gli artisti di strada, l'area street food, un piccolo luna park, iniziative musicali anche con la scuola di musica Riviera del Brenta e iniziative di danza con la scuola D. Ballet. L'evento è organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l'Assessorato alle Attività produttive e Promozione del territorio, l'Associazione culturale Nsv e le Botteghe di Mira Taglio. «Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa – dice il sindaco Marco Dori – Sarà una bella occasione per incontrarsi, stare assieme, vivere e rendere vivace la città nel suo centro storico».

Deviazioni e traffico

Per l'occasione, via Nazionale sarà chiusa al traffico, con conseguenti divieto di sosta e fermata e deviazioni anche delle linee Actv, a partire dalle 18 di sabato alle 2 di domenica, dall'intersezione con via Dante Alighieri a via Gramsci passando per via Toti. Riviera Trentin sarà chiusa dall'incrocio con il ponte ex Mira Lanza all'intersezione con via Nazionale , dalle 16 di sabato alle ore 2 di domenica, con divieto di sosta e fermata su tutta l'area e nel parcheggio all'intersezione con via Nazionale. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.