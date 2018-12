Noyz Narcos al Rivolta con il tour di "Enemy"

Il centro sociale Rivolta di Marghera ospita il rapper Noyz Narcos con l'Enemy Winter Tour (unica data del Nordest). Considerato uno dei migliori di sempre nel suo genere, Noyz Narcos presenta al pubblico il suo ultimo lavoro "Enemy", disco di platino che si avvale delle produzioni dei migliori producer in circolazione: Night Skinny, Sine, Parix, David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish. L'evento è a cura di SNACKulture, Catch a Fire events e centro sociale Rivolta.

Opening acts: Big Mike, Metro Quadro & Flexional, Mc Martz. Aftershow con Dj Tech.

Enemy, uscito in aprile, contiene 13 inediti e 2 bonus track su etichetta Thaurus Music/Universal. Noyz Narcos, al secolo Emanuele Frasca, torna dopo anni di assenza dalle scene musicali: «Sono molto legato a questo nuovo album - dichiara - Enemy rappresenta un viaggio temporale nella mia vita a 360 gradi. Una perfetta sintesi musicale dell’intero mio percorso artistico che dura ormai da oltre dieci anni e che fotografa l’evolversi delle situazioni e dei sentimenti di una società troppo spesso mossa dai soldi e dalla corruzione, una società logorata dall’invidia e dall’odio, atteggiamenti ricorrenti che non giovano allo sviluppo dell’essere umano».

Da “Enemy”, brano che titola l’album, a “Sinnò me moro”, singolo che ha anticipato l'uscita del disco, omaggio alla cantautrice romana scomparsa Gabrielle Ferri e alla sua Roma, e “Niente per Niente”, sono solo alcuni dei brani inclusi nel disco, che si arricchisce inoltre di preziosissime collaborazioni e featuring con alcuni dei migliori rapper del panorama italiano, come il feat con Salmo nel brano “Mic check”, “Sputapalline” in feat con Coez, “Casa Mia” in feat con Luchè e Capo Plaza, “R.I.P.” con Achille Lauro, “Matanza” in feat con Rkomi e “Borotalco” feat Carl Brave & Franco. Collaborazioni importanti che testimoniano il profondo rispetto e il culto della scena underground nei confronti di Narcos e della sua musica, incontri in cui sono proprio gli altri artisti ad entrare perfettamente nel suo mondo.