La mostra L'Opera al Femminile si farà: «Nel rispetto delle disposizioni, viviamo il quotidiano»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Domenica 8 marzo alla Galleria Comunale Ai Molini di Portogruaro apre al pubblico la mostra L'Opera al Femminile. «Chiediamo a tutti di continuare a venire visitare Portogruaro, pure nel rispetto di tutte le prescrizioni che il governo sta impartendo per contenere e gestire l'emergenza coronavirus in corso in tutto il Paese - dice il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore - . Raccomandiamo di continuare a vivere il quotidiano, nel rispetto delle misure di prevenzione». Il sindaco Senatore informa che l'accessibilità è garantita con le adeguate misure di sicurezza e prevenzione a tutela della salute. In particolare l'accesso è contingentato: non più di tre persone alla volta, come da disposizioni ministeriali. Per questo sarà affisso un apposito cartello all'ingresso dei Molini recante le indicazioni in merito. La mostra rimane aperta dall'8 marzo al 19 aprile.