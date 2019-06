XX Palio Remiero delle Contrade di Cavallino-Treporti

Torna per la sua XX edizione il Palio Remiero di Cavallino-Treporti, l'appuntamento è per il weekend dal 14 al 16 giugno 2019. Per quest'anno si è voluto pensare ad un format di regata che faccia appassionare ed entusiasmare sin dalle prime vogate. Teatro del campo di regata, sarà lo specchio acqueo antistante il pontile in Piazza S.M. Elisabetta a Cavallino lungo la Via del Casson.

La regata

Le 8 Caorline si scontreranno in un classico torneo ad eliminazione che consentirà alle vincitrici di ogni manche, di accedere immediatamente alle fasi successive, alle semifinali e successivamente alla finale per il 3° e 4° posto ed alla Finalissima per il 1° e 2° posto. Le caorline che perderanno invece le eliminazioni, avranno una ulteriore possibilità di scontrarsi tra loro al fine di stabilire la classifica generale. La partenza delle regate delle caorline, avverrà a circa 30 metri a sinistra rispetto al pontile dei giudici, regalando al pubblico uno spettacolo assicurato.

Programma

VENERDÌ 14 GIUGNO

Ore 21:00 Centro Pascoli a Cavallino - Presentazione del libro "Sopra non appare alcun cielo”, edizioni Robin&sons dello scrittore Marco Quarin in collaborazione con l'Associazione Tra Mare e Laguna.

DOMENICA 16 GIUGNO (REGATA DEL PALIO ABBINATA AL PALIO D’ARTE)

Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino

Dalle ore 14:00 fino a sera servizio bar a cura dell’ Associazione Palio Remiero

Dalle ore 15:00 Torneo di Backgammon (presso Hotel Junior Ca’ di Valle)

Dalle ore 15:30 parco giochi gonfiabili e animazione per bambini con i Clown

Nuvoletta & Semola con i giochi dei nonni

Dalle ore 18:00 apertura del servizio ristorazione

Dalle ore 20:00 semifinali e finale Torneo di Backgammon

Partenza regate

Ore 15:00 Regata delle maciarele (9-14 anni)

Ore 15:30 Regata dei giovani (15-18 anni) su mascarete

Ore 15:45 Regata uomini su mascarete a un remo

Ore 16:00 Regata uomini su mascarete alla valesana

Ore 16:30 Regata mista uomo/donna su mascarete a due remi

Ore 17:00 Gare canoa categoria ragazzi

Ore 17.30 Regata Caorline a sei remi, qualificazioni

Ore 19.00 Regata Caorline le finali

Ore 20:00 Premiazioni regatanti CaorlineOre 21:00 Intrattenimento musicale