Musica live, dj set, aperitivi e laboratori: al via il Park Cre'attivo a Mestre

Un nuovo evento per tutti in città. Dall'11 luglio 2020 inizia Park Cre'attivo, un progetto che promuove l’arte e la creatività con occasioni di

socializzazione, coesione sociale e formazione presso il parco di Villa Querini a Mestre. Un’occasione per conoscere artisti e condividere un momento creativo assieme a loro. Tutti i laboratori e le attività sono gratuiti, con posti limitati e prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni contattare: info@animarte-venezia.com o 388 8471788.

Il progetto propone 4 giornate di laboratori d'arte gratuiti e momenti di aggregazione nei giorni seguenti: sabato 11 luglio, sabato 25 luglio, sabato 29 agosto, sabato 5 settembre. Propone inoltre laboratori multimediali per professori e insegnanti tra animazione e montaggio video tra fine agosto e settembre e un laboratorio gratuito di racconto con la fotografia animata per pensionati che si svolgerà ad ottobre.

SABATO 11 LUGLIO - 1° appuntamento

"MUSICA È" (10:30 - 12:00) Rivolto ai bambini dai 6 ai 11 anni. Laboratorio per avvicinare i bambini alla scoperta del mondo della musica. Con il musicista Andrea Marzari dell'associazione Aretusa.

"PAOLO IL GRILLO” (10:30 - 12:00). Due laboratori di musica-teatro-danza per esplorare il mondo musicale in modo divertente e magico. Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Con i musicisti Paolo Brusò e Solenn Le Marchand.

“CHI HA PAURA DEL LUPO” (12:00 - 12.30). Un'avventura "terrificante" per i bambini e famiglie. Con Laura Elia. Alle 13:00 Pic-nic condiviso

“ANIMA!” (16:00 - 18:00). Laboratorio di cinema animato per scoprire i segreti dell’animazione stop-motion e non solo. Rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Con l'animatore Alberto Stevanato di Anim’arte.

Alle 18:00 Aperitivo musicale e Djset



SABATO 25 LUGLIO - 2° appuntamento

“NATURA E ARTE” (10:30 - 12:00). Laboratorio per libera espressione creativa, seguendo i principi della outdoor education. Rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. Con l'artista Shaula Segato.

“PAOLO IL GRILLO” (10:30 - 11:15). Due laboratori di musica-teatro-danza per esplorare il mondo musicale in modo divertente e magico. Rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni. Con i musicisti Paolo Brusò e Solenn Le Marchand.

PERFORMANCE (12:00 alle 12:30). Intrattenimento e spettacoli per bambini e famiglie.

Alle 13:00 Pic-nic condiviso

“ANIMA!” (16:00 - 18:00). Laboratorio di cinema animato per scoprire i segreti dell’animazione stop-motion e non solo. Rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Con l'animatore Alberto Stevanato di Anim’arte.

“DA RIFIUTI A STRUMENTI ELETTROACUSTICI“ (15:00 - 19:00). Laboratorio sulla progettazione e l’utilizzo di strumenti musicali alternativi (nessuna conoscenza musicale richiesta). Rivolto a ragazzi dagli 11 ai 18 anni. A cura dell’Associazione Culturale V.E.R-V.

Alle 19:00 PERFORMANCE MUSICALE conclusiva del workshop a cura di V.E.R.V + Djset

SABATO 29 AGOSTO - 3° appuntamento

“DISEGNARE CON LE FORBICI” (10:30 - 12:00). Laboratorio per progettare e costruire insieme strisce a fumetti. Rivolto a bambini dai 6 agli 11 anni. Con l'illustratore Andrea Zucaro dell'associazione Liquidambar.

“MUSICA È” (10:30 - 11:15). Due laboratori per avvicinare i bambini alla scoperta del mondo della musica. Rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni. Con il musicista Andrea Marzari dell'associazione Aretusa.

“ROMUALDO RACCONTA L'ARTE MODERNA” (12:00 alle 12:30). Intrattenimento e spettacoli per bambini e famiglie. Con il clown Romualdo.

Alle 13:00 Pic-nic condiviso

“A TUTTO INCHIOSTRO” (16:00 - 18:00). Laboratorio per allestire scenari e azioni fra baloons e facce improbabili. Rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Con l'illustratore Andrea Zucaro, dell'associazione Liquidambar.

“ANIMA!” (16:00 - 18:00). Laboratorio di cinema animato per scoprire i segreti dell’animazione stop-motion e non solo. Rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni. Con l'animatore Alberto Stevanato di Anim’arte.

Alle 18:00 Aperitivo musicale con Djset

SABATO 5 SETTEMBRE - 4° appuntamento