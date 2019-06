Parte Fiume Festival 2019: in calendario nomi del calibro di Paolo Rossi e Philippe Daverio

La sesta edizione del Fiume Festival arriva quest'anno all'insegna del “viaggio”: questo è infatti il tema 2019 che si articolerà fra il 3 e il 7 luglio, a cura dei Musei Civici Sandonatesi. Dall’originaria collocazione a settembre il festival diventa quindi uno dei nuovi appuntamenti dell'estate sandonatese, inaugurando il mese di luglio.

Il programma dei cinque appuntamenti ad ingresso gratuito, organizzato in collaborazione con il Circuito Teatrale Arteven nell’ambito di Reteventi 2019 – Regione Veneto - Città Metropolitana di Venezia, è il seguente:

3 Luglio, ore 21, Piazza Indipendenza: Paolo Rossi in “Odissea di un racconto mediterraneo. La maga Circe – Canto X”

4 Luglio ore 19.30, Chiesanuova, ansa della Piave Vecchia: IGOR CHIERICI in “La leggenda del pianista sull'Oceano”. E inoltre... degustazione di cioccolata, a cura della Cioccolateria Veneziana. Ore 21.30, Piazza Indipendenza Diego Basso, concerto “Fly me to the Moon”

5 Luglio, ore 21, Piazza Indipendenza: Syusy Blady in “Misteri per caso in giro per il mondo”. Intervista a cura di Fabrizio Cibin

6 Luglio, ore 21, Piazza Indipendenza: Philippe Daverio in “Grand Tour d'Italia a piccoli passi”

In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno presso l'auditorium del Centro Culturale “Leonardo da Vinci”, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Solo il concerto “Fly me to the moon” verrà invece spostato il 7 luglio, in Piazza Indipendenza. Gli spettacoli saranno accompagnati da altri appuntamenti durante il festival, attraverso una rete di collaborazioni con altri soggetti, oltre ai già citati Arteven e la Cioccolateria Veneziana. Ci saranno quindi:

5/7 ore 17.30 presentazione degli artisti vincitori del progetto Spiriti Creativi, presso lo Spazio Mostre Italvanto Battistella a cura del Comitato Civico A'ncora;

5/7 ore 18.00 Open Mic “In viaggio da fermi” Giardino Agorà, a cura del Comitato Civico A'ncora;

5/7 ore 18:30 Archeo-Aperitivo al MUB (max 25 partecipanti, costo € 8);

5/7 ore 20.00 Vininviaggio presso Galleria Vidussi a cura del Comitato Civico A'ncora;

5/7 ore 21 “Il meraviglioso mondo di Alice”, lettura scenica per bambini a cura di Scherzi di Fate al giardino Agorà

il 6 luglio dalle 8:20 alle 12:30 “A due ruote lungo la Piave Vecchia” (con visita al MUB alle ore 11.30), alla scoperta del paesaggio del fiume in bicicletta, in collaborazione con FIAB San Donà – Vivilabici e l'Assessorato all'Ambiente e alla Mobilità;

6/ 7 ore 18 Open Mic “Sono viaggi miei”Giardino Agorà

6/7 dalle 16.00 alle 20.00 Makers 2.0 Galleria Bortolotto a cura del Comitato Civico A'ncora;

5 e 6 luglio Ascom promuove inoltre “La Notte Bianca”

7/7 dalle 16.00 alle 20.00 Makers 2.0 Galleria Bortolotto a cura del Comitato Civico A'ncora;

Il MUB propone inoltre, in anteprima sul Festival, il primo dei due spettacoli “è di scena il Museo”: i personaggi della storia escono dai cartelloni e prendono vita per raccontare le loro vicende e quelle del territorio, giovedì 27 giugno alle 21. «L’estate sandonatese si arricchisce di una nuova proposta, che rivitalizza sia il centro sia le frazioni e unisce svago e cultura. Ci auguriamo che i sandonatesi e i turisti approfittino in massa dei tanti eventi proposti, magari approfittandone per visitare il MUB rinnovato, il parco golenale e gli altri piccoli gioielli cittadini» così il Sindaco Andrea Cereser.