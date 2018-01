"Be fetish, be free, be what you feel", al Metropole il party di Carnevale più "hot"

L’Hotel Metropole presenta il party di Carnevale più hot di Venezia. Il lussuoso albergo ospiterà venerdì 9 febbraio il party “Black leather & Hearts: be fetish, be free, be what you feel”. Un evento unico, diventato ormai una vera e propria istituzione dello storico Carnevale di Venezia, che Gloria Beggiato, proprietaria del Metropole e amante di musica, moda, collezionista ed esperta d’arte, ha fortemente voluto rimanesse aperto al pubblico. La magia dei saloni nobili dei palazzi veneziani a cui è spesso impossibile accedere è stata, infatti, portata nelle sale dell’Hotel per permettere a tutti di respirare la stessa atmosfera. Così ogni anno viene creata una festa destinata a rimanere nei ricordi, un sogno ad occhi aperti.

Una notte di follia

Il particolare tema scelto quest’anno permetterà a coloro che parteciperanno di immergersi in un’atmosfera sensuale e lussuriosa e di farsi incantare da suggestioni seducenti ed esoteriche. Sarà una notte di follia e trasgressione in cui potrà accadere qualsiasi cosa, assolutamente vietata ai minori, un’occasione per lasciare da parte le inibizioni ed esplorare le fantasie più segrete e nascoste. L’Eros sarà protagonista in tutte le sue sfumature e declinazioni.

Un universo parallelo

Appena varcate le porte del Metropole, si verrà trasportati in un universo parallelo, dove saranno protagonisti il profumo del pepe nero, gli allestimenti dark e goth caratterizzati da teschi, pugnali, candele nere, lanterne, manichini e lucchetti illuminati da luci calde e rosse ed è stata creata anche un’imponente scenografia a forma di buco di serratura. Tutti dovranno indossare obbligatoriamente un travestimento adatto alla serata e ci sono ospiti affezionatissimi che amano questa tradizione a tal punto da iniziare a preparare il proprio costume addirittura con un anno di anticipo, riuscendo così a realizzare maschere elaboratissime e ricercatissime che contribuiscono a rendere questo party veramente magico e speciale.