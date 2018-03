Pasquetta in Villa Foscarini Rossi a Stra

Villa Foscarini Rossi presenta Pasquetta in Villa, il picnic in Villa Foscarini Rossi. Brunch sotto il portico, pic nic all’aperto, semplice ingresso alla villa o aperitivo gourmet: scegli la modalità di partecipazione che preferisci e festeggia una giornata primaverile all’insegna del relax e del divertimento in compagnia di chi ami. L'appuntamento è per lunedì 2 aprile 2018.

Per grandi e piccini

Per i più piccoli il giardino della villa sarà il posto ideale per giocare, correre e divertirsi grazie al servizio di animazione attivo tutto il giorno e l’occasione perfetta per partecipare a una divertentissima caccia al tesoro alle 15. Per gli adulti invece, dalle 12 in poi, ci sarà la possibilità di partecipare a delle visite guidate gratuite al Museo della Calzatura. Tutto il giorno, si potrà gustare del buonissimo gelato artigianale.

Le opzioni

Se decidi di partecipare al Monday Brunch dalle 12 alle 15, potrai gustare sotto il portico della villa un ricco buffet dolce e salato organizzato da Maison Food al prezzo di 28 euro a persona per gli adulti e 15 a persona per i bambini dai 4 ai 12 anni. Se preferisci i pic nic all’aperto, con il Garden pic nic potrai decidere tra il solo ingresso alla villa con il vostro cestino da pic nic dalle 11 alle 21, al prezzo di 7 euro a persona. Ingresso e cestino da pic nic per il pranzo acquistato in villa, dalle 11 alle 15 al prezzo di 15 euro a persona. Per i più mondani invece, aperitivo con cicchetti & pizza gourmet dalle 17.30 alle 21, al prezzo di 15 euro a persona.

Ecco il form da compilare per partecipare all'evento --> CLICCA QUI