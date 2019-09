"La rassegna Passaggio in Laguna vuole far emergere e dare voce a talenti contemporanei che possiedono un background artistico diverso, ma che in questo spazio e nella cornice unica che offre questa città, trovano il modo di confrontarsi e raccontarsi e che nasce e si sviluppa sulla scia dell’appuntamento artistico più atteso del mondo, la Biennale di Venezia, che quest’anno si fa promotrice dell’aspetto vitale dell’arte e pone il racconto della vita al centro dell’esperienza artistica. Ecco che per me è un piacere poter aprire questo evento ed avere qui con noi alcuni degli artisti presenti in mostra con le loro opere, avere la possibilità di presentarli e di dialogare con loro.

Troviamo qui in scena 40 opere di 17 artisti :. Sophie Stasevskaya, Anna Moskalets, Daria Ivashchenko, Ganna Rossokhina, Nataliia Roi,Maryna Petrovska, Alona Kichkina,Dana Ostroverkh, Anna Kostrytska, Ganna Stasevska,Olga Karina,Guido Magnini, Letizia Cucciarelli Migliorini, Elise Mendelle, Giovanna Donnarumma eterogenei per provenienza, formazione e metodologia espressiva, ma legati dalla stessa energia creativa che li colloca all’interno del fertile panorama dell’arte contemporanea.

Alcuni di loro hanno abbracciato precocemente la passione per l’arte, altri vi sono giunti più tardi, mossi da un desiderio interno che li ha condotti qui dopo aver seguito un percorso di studi e di vita estraneo a questo contesto. Si denota chiaramente attraverso la sperimentazione tecnica e la diversità dei linguaggi che il filo che li lega è l’esigenza di comunicare, la voglia di raccontarsi e raccontare spesso resa esplicita dal linguaggio figurativo."