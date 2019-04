Giornata mondiale della Salute: passeggiata aperta a tutti da San Giuliano al centro di Mestre

Il 7 aprile, giorno in cui nel 1948 è stata fondata l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si celebra la Giornata mondiale della Salute. In occasione della ricorrenza la Rete Città Sane ha organizzato, in oltre trenta piazze italiane, varie manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del movimento per mantenersi in forma e per promuovere la salute e il benessere.

A piedi o in bicicletta

Anche il Comune di Venezia, in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Venezia, con il patrocinio dell'Ulss 3 Serenissima e dell'Istituzione Bosco e Grandi parchi, raccoglie l'invito organizzando a Mestre l'iniziativa "Città sane in movimento", una festosa passeggiata a piedi o in bicicletta all'insegna della socializzazione, della salute, del movimento e della promozione di stili di vita sani.

Il percorso

Il ritrovo è alle ore 9.45 all'Info point del Parco San Giuliano, con partenza prevista alle 10. Il percorso, che è aperto a tutti e non presenta barriere architettoniche, attraverserà la città su piste ciclabili e pedonali, passando per viale San Marco, via Colombo, Piazza Barche, via Poerio, M9, Piazza Ferretto, via Palazzo, con arrivo al Municipio di Mestre.