Passeggiate enogastronomiche sotto le stelle lungo l'alzaia del fiume Sile

La prima iniziativa culturale, turistica e ambientale dopo il lockdown ha come protagonista il Sile e ad organizzarla è la Pro Loco di Quarto d'Altino con il patrocinio e il contributo economico dell'Amministrazione comunale. Seppur in forma rivisitata e più breve per rispondere alle regole di contenimento dell'epidemia da coronavirus, tornano le tradizionali passeggiate enogastronomiche sotto le stelle lungo l'alzaia del fiume.

Primo appuntamento giovedì 2 luglio alle 19.30 con partenza per gruppi dal ristorante "Madly" di via Roma con arrivo al ristorante "La Corte", dove ai partecipanti sarà servita una cene a all'aperto in giardino con musica dal vivo. Giovedì 16 luglio la seconda passeggiata, sempre con partenza alle 19.30 dal "Madly" e arrivo al ristorante "Odino" e cena servita all'aperto in giardino con musica dal vivo. Il costo di partecipazione è di 20 euro e il numero massimo di partecipanti per gruppo è di 100 persone.

«Rispetto agli altri anni - spiegano l'assessore alla Cultura del Comune di Quarto d'Altino Cristina Gasparini e la presidente della Pro Loco Giulia Buso - abbiamo ridotto la durata delle passeggiate, che nella loro forma tradizionale prevedevano un percorso a tappe con degustazioni nei vari ristoranti e locali del territorio. Abbiamo dovuto limitare l'accesso ai soli ristoranti che presentano le caratteristiche per mantenere il distanziamento sociale e i posti al tavolo, ma crediamo si tratti di un segnale importante nello spirito della ripartenza culturale e di promozione della nostra zona».

Grazie al contributo di Terre di Venezia, durante le due serate saranno messi in palio fra i partecipanti dei buoni cena omaggio del valore di 10 euro ciascuno da consumare entro la fine di agosto in quelle attività che, pur non potendo ospitare quest'anno l'iniziativa a causa delle nuove regole, hanno sempre aderito.