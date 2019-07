A palazzo Grimani l'incontro "Patrimonio, valorizzazione, storytelling"

Il 19 luglio alle 15 a Palazzo Grimani, Venezia l'incontro "Patrimonio, valorizzazione, storytelling. La progettazione multimediale come strumento di racconto".

Progettare uno spazio museale significa prima di tutto progettare un’esperienza di visita durante la quale il pubblico e i contenuti intrecciano relazioni di significato, nuove, contemporanee, affascinanti. Come favorire queste relazioni? Attraverso soluzioni comunicative innovative capaci di stimolare la partecipazione attiva dei pubblici e generare in loro interesse e volontà di scoperta: il multimediale gioca in questa partita un ruolo fondamentale.

Parleremo di questi argomenti venerdì 19 luglio alle ore 15 a Palazzo Grimani con due creativi, progettisti e designer, dello studio Karmachina di Milano (Paolo Ranieri e Lara Aleotti) che realizzano progetti di multimedia e interaction design per raccontare contenuti culturali.

Progettare musei multimediali: il contenuto è il protagonista, la narrazione e la ricerca nel design sono la via, le tecnologie il mezzo

Raccontare la complessità del ‘900 italiano

Dove il restauro non può arrivare: Dentro le stanze private dell’Imperatore Augusto e di sua moglie Livia, l’esperienza del Parco Archeologico del Colosseo

Karmachina è uno studio di multimedia e interaction design con sede a Milano che progetta interazioni tra contenuti, media e spazio. Fondata nel 2013 da Vinicio Bordin, Paolo Ranieri e Rino Stefano Tagliafierro, Karmachina progetta spazi ed eventi multimediali per comunicare contenuti culturali in modo creativo. Partendo dalle informazioni che si vogliono comunicare il team realizza esperienze sviluppando concept narrativi per brand, musei e istituzioni. All’interno di Karmachina lavorano a stretto contatto art director, esperti in comunicazione e multimedia designer, storyteller e content designer, graphic designer, ricercatori iconografici, video editor e operatori di post-produzione, illustratori e animatori 2D, sound designer, producer e project manager.

E’ necessaria la prenotazione scrivendo a segreteria@ivbc.it