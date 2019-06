Patti Austin & trio per l'apertura di Nave de vero in jazz 2019

Apre venerdì 5 luglio Nave de Vero in Jazz 2019: il palco di Piazza de Vero è già pronto per Patti Austin & Trio e per una esibizione che si preannuncia emozionante e coinvolgente. Ad accompagnare Patti Austin sarà un terzetto d’eccezione, formato da Olaf Polziehn al pianoforte, Christian von Kaphengst al basso e Marcel Serierse alla batteria.

Cantante, cantautrice e vocalist statunitense, con sedici album da solista al suo attivo, Patti Austin è certamente una delle artiste più apprezzate in tutto il mondo, con un repertorio che attraversa tutti i generi musicali, dal jazz al pop all’R&B. Vincitrice di un Grammy per il Miglior Album di Jazz Vocale e nominata a un Oscar per la Miglior Canzone con il brano “How Do You Keep the Music Playing?” (1982) insieme a James Ingram, Patti Austin è costantemente impegnata in tour mondiali con diverse band per incontrare ogni volta i gusti e le esigenze del suo variegatissimo pubblico.

Patti Austin ha debuttato all’età di appena quattro anni all’Apollo Theater di New York e ha firmato il suo primo contratto con la RCA Records a cinque anni. A nove ha iniziato il suo primo tour in Europa al seguito di Quincy Jones, una delle voci più straordinarie della black music, mentre da adolescente è stata al fianco del “re del Calypso” Harry Belafonte nei suoi tour internazionali.

In “It's the Falling In Love” (1979), Patti Austin è la voce che accompagna Michael Jackson. Ma è proprio con Quincy Jones che Patti Austin raggiunge la notorietà: insieme a lui, infatti, duetta in “The Dude” (1981), brano tratto dall’omonimo album e vincitore di ben tre Grammy Awards. Segue l’anno successivo il grande successo di “Baby Come To Me”, prodotta dallo stesso Jones e interpretata insieme a James Ingram, e poi l’ancor più celebre “How Do You Keep the Music Playing?”, che riceve una nomination agli Oscar come Miglior Canzone.